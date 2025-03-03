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Выставка ”Каменные гроты Чжэцзяна Хуанянь"

Выставка ”Каменные гроты Чжэцзяна Хуанянь"

 Район Хуанянь, города Тайчжоу, провинция Чжэцзян, расположен на юго-востоке провинции Чжэцзян. Еще во времена Северной и Южной династий предки Хуаняня начали добывать камень для строительства мостов, мощения дорог и строительства домов.

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