Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

Российский военный спас штурмовика у Песчаного в Харьковской области с помощью робота. Об этом оператор наземных роботизированных платформ 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады из состава группировки войск «Запад» с позывным Свобода рассказал ТАСС.