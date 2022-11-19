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Юрист Анцелиович: «Для ускоренного рассмотрения дела Валиевой нужно согласие WADA, РУСАДА и спортсменки. Если кто-то будет против, процесс пройдет в обычном режиме»

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что для ускоренного рассмотрения допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой нужно согласие всех сторон процесса.

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