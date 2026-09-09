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Царьград

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Казахстан приостановил погрузку нефти из-за инцидента с БПЛА

Казахстан приостановил погрузку нефти из-за инцидента с БПЛА

8 сентября рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане произошел инцидент с беспилотником, что привело к приостановке погрузки нефти.

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