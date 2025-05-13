В офисе Зеленского заявили о готовности отменить запрет на переговоры с Путиным

Киев может отменить запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О готовности украинских властей прекратить действие решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) заявил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.