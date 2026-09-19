Лучший крейсер Русско-японской войны

В предыдущей статье я сформулировал три основных задачи крейсера-разведчика времен Русско-японской войны и позволю себе повторить их:1.
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