Происшествия

7 подписчиков

В Смоленской области продолжается практика предоставления «мобильных» госуслуг по линии ГИБДД

Жители Руднянского района в полной мере смогли оценить удобство и качество предоставления государственных услуг по линии ГИБДД посредством передвижного регистрационно-экзаменационного пункта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх