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NewsOne

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Генерал Петреус негодует

Генерал Петреус негодует

В продолжающейся воздушной битве между Россией и Украиной Россия усилила, как предупреждал президент Путин, массированные удары по украинской территории, включая удары по железным дорогам.

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