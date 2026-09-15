Генерал Петреус негодует

В продолжающейся воздушной битве между Россией и Украиной Россия усилила, как предупреждал президент Путин, массированные удары по украинской территории, включая удары по железным дорогам.
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