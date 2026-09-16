Ukrainian blogger Anatoly Shariy, who has been living abroad for a long time, believes that the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, has more and more signs of a mental disorder.
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