2 дня назад 1,9K прочитали С февраля 2022 года Генпрокуратура возбудила 55 дел о передаче частной собственности государству, причем посчитаны только крупные предприятия.
Государству нужнее: как идет национализация стратегически важных предприятий
Комментарии
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Василий Оснач
Приватизация это был шаг для ограбления, его создали Западные спецслужбы для того чтоб собрать все активы в руки алегархов и через них выкачивать ресурсы страны, есть конечно купленные малые предприятия и востановленные но их очень мало, промышленные гиганты связанные с наукой, природными ресурсами, энергетикой, купить ни один из людей бывшего СССР не в состоянии и всё это нытье и защита не имеют ни какого основания, а алегархи это предатели страны которые передают народное достояние в чужие государства, жируют за народное достояние в принципе ни как ими не заслуженные.
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19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
приватизировали сотнями тысяч (при Путине! обэтом говорил Виктор Илюхин и даже предлагал Путина судить, как изменника), возвращают единицами... суета в преддверии выборов?!
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18 час.
A
Andrey
Все, кто против страны, не будут получать в ней прибыль.
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17 час.
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