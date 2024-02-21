Государству нужнее: как идет национализация стратегически важных предприятий

Василий Оснач

Приватизация это был шаг для ограбления, его создали Западные спецслужбы для того чтоб собрать все активы в руки алегархов и через них выкачивать ресурсы страны, есть конечно купленные малые предприятия и востановленные но их очень мало, промышленные гиганты связанные с наукой, природными ресурсами, энергетикой, купить ни один из людей бывшего СССР не в состоянии и всё это нытье и защита не имеют ни какого основания, а алегархи это предатели страны которые передают народное достояние в чужие государства, жируют за народное достояние в принципе ни как ими не заслуженные.