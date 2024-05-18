Суд над матерью, выбросившей новорожденного на мороз в Новосибирске Ольга Вайленко16 февраля 2024 года во дворе на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска местный житель Иван Журавлев обнаружил новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет.