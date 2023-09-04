США оставят Украину – европейцам пора готовиться

Natalija Osminina

НАТО хотел свернуть еще Трамп в бытность своего президентства. Он же собирался воевать с Китаем, а не с Россией. Вот сейчас уберут НАТО, оставят новоиспеченный АУКУС, Боливар не вынесет двоих)). The Atlantic зря беспокоится об Европе - в преддверии ухода НАТО Европу уже поделили. И вооружается только Польша. Потому что на ней и Литве лежит англосаксонская миссия сторожить ГДР (которая образуется после дележки ЕС) от связей с Россией до тех пор пока Великобритания не обустроит свою зону и буферную Ватикана. И главное, защищаться от законных претензий ГДР на подаренные Сталиным Польше и доставшиеся Литве при выходе из СССР, территории Восточной Пруссии, договор на передачу которых истек несколько лет назад.