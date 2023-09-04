В связи с боевыми действиями на Украине перед Европой замаячила угроза «расстыковки» c США, которая может обернуться серьёзнейшими последствиями вплоть до распада НАТО, пишет эксперт на страницах The Atlantic.
США оставят Украину – европейцам пора готовиться
Комментарии
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Natalija Osminina
НАТО хотел свернуть еще Трамп в бытность своего президентства. Он же собирался воевать с Китаем, а не с Россией. Вот сейчас уберут НАТО, оставят новоиспеченный АУКУС, Боливар не вынесет двоих)). The Atlantic зря беспокоится об Европе - в преддверии ухода НАТО Европу уже поделили. И вооружается только Польша. Потому что на ней и Литве лежит англосаксонская миссия сторожить ГДР (которая образуется после дележки ЕС) от связей с Россией до тех пор пока Великобритания не обустроит свою зону и буферную Ватикана. И главное, защищаться от законных претензий ГДР на подаренные Сталиным Польше и доставшиеся Литве при выходе из СССР, территории Восточной Пруссии, договор на передачу которых истек несколько лет назад.
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1 час.
Natalija Osminina
Сейчас все европейские газеты, как по отмашке (работает технология "культуры отмены") прекратили писать о диких орках-москалях, насилующих святую Украину, и стали писать о том, как прореагирует Европа на будущее вторжение России. Украину списали.
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1 час.
Natalija Osminina
Россия не будет воевать с Европой. Могут не волноваться.
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1 час.
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