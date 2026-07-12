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Zero Hedge

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Geothermal Heats Up: Fervo Drilling Rates Soar 143% While Quaise Raises $134M

Geothermal Heats Up: Fervo Drilling Rates Soar 143% While Quaise Raises $134M

Geothermal Heats Up: Fervo Drilling Rates Soar 143% While Quaise Raises $134M While the Trump administration keeps pushing domestic energy addition through funding vehicles and executive orders aimed at grid reliability and AI-driven demand growth, two next-generation geothermal developers just posted updates that move past announcements and into measurable progress on drilling and capital formation.

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