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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Биолог подсказала, как отпугнуть ос с участка

Биолог подсказала, как отпугнуть ос с участка

Осы избегают селиться рядом с другими колониями, поскольку конкурируют за ресурсы и территорию Летом на дачных участках нередко можно заметить гнезда общественных ос, которые выглядят как серые бумажные шары.

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