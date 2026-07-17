Биолог подсказала, как отпугнуть ос с участка

Осы избегают селиться рядом с другими колониями, поскольку конкурируют за ресурсы и территорию Летом на дачных участках нередко можно заметить гнезда общественных ос, которые выглядят как серые бумажные шары.
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