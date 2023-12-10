Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свиные ребрышки в духовке. Идеальная замена шашлыку на время зимы: получается как с углей

Свиные ребрышки в духовке. Идеальная замена шашлыку на время зимы: получается как с углей

Невероятно вкусные шашлыки из свиных ребер станут настоящим открытием для гурманов. Процесс приготовления прост и требует всего лишь небольшой предварительной подготовки перед тем, как поставить их в духовку.

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