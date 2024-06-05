Стало известно, куда исчез 63-летний экс-участник кабаре-дуэта «Академия» Александр Цекало

Музыкальный эксперт и продюсер Евгений Бабичев в интервью интернет-изданию «Страсти» сообщил о том, что известный телеведущий Александр Цекало решил оставить телевидение для того, чтобы целиком и полностью сосредоточиться на продюсерской деятельности.
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