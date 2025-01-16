Диаспоры управляют Россией

ninikooo Митусова

Всех кишлачников и их многочисленных родственников лишить соцпособий и депортировать на их родины. Пусть их « умные Президенты»занимаются обустройством из жизни, а не Россия. Они ввозят в страну наркотики, болезни, все их семьи-дармоеды, сидящие на шее россиян. Их дети « третируют» в школах наших детей, потому что ненависть к русским у них на генном уровне передаются. И пусть закроют рот все эти Затулины- только Закон о визовом въезде! Один работник и за него отвечает полностью работодатель, а семья дома ждет кормильца. У страны своих проблем хватает, почему мы должны содержать всех дармоедов?