Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    2-х вполне хватит.Россия ежегодно т...
  • Владимир Елкин
    Пора разогнать бездельников-депутатов, пролезших в Думу по партийным спискам! Остальных - заставить работать в реальн...Россия ежегодно т...
  • Виктор Гайдуков
    Чиновницу снять с должности, конфисковать всё имущества и немедленно депортировать в Таджикистан, чтобы другим была н...Уезжайте: Главу М...

Диаспоры управляют Россией

Диаспоры управляют Россией

Тимофеев Николай                                                                                                                                                      Россия становится страной не для русских, в стране имеются самые разные национальные диаспоры Азербайджанская, Армянская, Узбекская, Таджикская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Всех кишлачников и их многочисленных родственников лишить соцпособий и депортировать на их родины. Пусть их « умные Президенты»занимаются обустройством из жизни, а не Россия. Они ввозят в страну наркотики, болезни, все  их семьи-дармоеды, сидящие на шее россиян. Их дети « третируют» в школах наших детей, потому что ненависть  к русским у них на генном уровне передаются. И пусть закроют рот  все эти Затулины- только Закон о визовом въезде! Один работник и за него отвечает полностью работодатель, а семья дома ждет кормильца. У страны своих проблем хватает, почему мы должны содержать всех дармоедов?
Ответить
9 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Ну это-же понятно, купили эту прошмандовку. Наверняка диаспора стоимость квартиры выплатила этой с...
Ответить
9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
За все это надо спросить Мишустина и Путина,они позволяют разваливать РФ!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх