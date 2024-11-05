CNN: в США судья отклонил запрет на раздачу Маском по $1 млн для избирателей

Судья из Пенсильвании отказал в удовлетворении иска окружного прокурора штата и демократа Ларри Краснера, разрешив бизнесмену Илону Маску и дальше ежедневно раздавать зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов по одному миллиону долларов.