CNN: в США судья отклонил запрет на раздачу Маском по $1 млн для избирателей

Судья из Пенсильвании отказал в удовлетворении иска окружного прокурора штата и демократа Ларри Краснера, разрешив бизнесмену Илону Маску и дальше ежедневно раздавать зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов по одному миллиону долларов.
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