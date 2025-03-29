Павел Дуганов: "Ламбада" от мексиканского Влада" 

Известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», поэт-хулиган Павел Дуганов посвятил свой новый стих нашумевшей новости о получении мексиканского гражданства бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, которого Интерпол объявил в международный розыск для ареста и экстрадиции.
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