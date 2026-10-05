Единственная надежда. Юрист - о шансах найти останки Усольцевых

Пропавшую в Кутурчинском Белогорье семью могут никогда не найти. Юрист назвал единственную надежду.Заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьёв оценивает перспективы обнаружения останков семьи Усольцевых в красноярской тайге как крайне низкие - с момента исчезновения прошёл уже год.