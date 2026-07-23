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Неординарные газовые новости

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Греция отстояла российский СПГ. Евросоюз пошел на компромисс

Греция отстояла российский СПГ. Евросоюз пошел на компромисс

Европа снова выбирает между политикой и экономикой Чем дольше продолжается энергетическое противостояние, тем чаще в Евросоюзе возникают ситуации, когда политические решения сталкиваются с суровой экономической реальностью.

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