Перспективы плачевные: с каждым годом поляков становится все меньше

По предварительным данным Главного статистического управления, численность населения Польши в конце июня по сравнению с прошлым годом сократилась на 159 тысяч человек, а по сравнению с 2024 годом — на 246 тысяч.
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