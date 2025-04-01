Axios: Илон Маск посетил ЦРУ и рассказал о работе DOGE

Американский бизнесмен, мультимиллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск посетил штаб-квартиру американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), где обсудил эффективность работы правительства страны.
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