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Новости Омска

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Омские власти предлагают повысить тариф на ЖКХ почти на 20

Омские власти предлагают повысить тариф на ЖКХ почти на 20%. Соответствующее обращение облправительство направило руководителю ФАС России.

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