«Президент Левински» и его встреча с Великим Сновидцем

Поездка Владимира Зеленского к Байдену стала квинтэссенцией унижения и фарса. Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом даже по оценке самых больших оптимистов не должна была принести никаких серьёзных прорывов в украино-американских отношениях.