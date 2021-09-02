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«Президент Левински» и его встреча с Великим Сновидцем

«Президент Левински» и его встреча с Великим Сновидцем

Поездка Владимира Зеленского к Байдену стала квинтэссенцией унижения и фарса. Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом даже по оценке самых больших оптимистов не должна была принести никаких серьёзных прорывов в украино-американских отношениях.

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