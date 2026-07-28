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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ипсвич» за 8,5+2,5 млн фунтов купил вратаря «Юниона» Схерпена ростом 206 см. Это самый высокий игрок в истории АПЛ

« Ипсвич » объявил о трансфере  Кьелла Схерпена . 26-летний вратарь перешел в английский клуб из « Юниона » и подписал контракт до 2030 года.

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