Страна и люди
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Страна и люди

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Приучаем становиться не токарями, а тик-токерами?

Приучаем становиться не токарями, а тик-токерами?

Странно получается, почему наши СМИ редко пишут про реальные достижения подростков, а вот сомнительные тиражируют чуть ли не хором? К примеру, о том, что подросток своим умом выиграл «олимпиаду знаний», допустим, по физике, математике или литературе — молчок.

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