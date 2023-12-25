Приучаем становиться не токарями, а тик-токерами?

Странно получается, почему наши СМИ редко пишут про реальные достижения подростков, а вот сомнительные тиражируют чуть ли не хором? К примеру, о том, что подросток своим умом выиграл «олимпиаду знаний», допустим, по физике, математике или литературе — молчок.
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