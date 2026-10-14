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Царьград

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Кубань вошла в топ-2 регионов России с наименьшей долей курильщиков

Кубань вошла в топ-2 регионов России с наименьшей долей курильщиков

В Краснодарском крае курят 4,51% совершеннолетних жителей, что стало вторым результатом среди регионов России по минимальной доле курящего населения.

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