Украина должна исчезнуть

vagas Karlito

А какой смысл в этом паразитирующем на недалёком прошлом объединении! Им настроили всей страной промышленность и научные центры во времена союза и создали базу довольно устойчивую жизнедеятельности! Но это опять же благодаря тем кого они возненавидели! И вот теперь этот базис разрушен уже твердо можно сказать! Иллюзии развеяны почти окончательно! Зараза засевшая в головах обанкротилась! И что теперь!? Нет прошлого не будет и будущего несмотря на прирезанные земли от доброты душевной они их не заслужили даже!