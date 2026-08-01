Отрывки из новой статьи Ростислава Ищенко, который в своей новой статье сам себя превзошёл.Надо иметь в виду, что независимость свалилась на Украину нежданной-негаданной, ненужной.
Украина должна исчезнуть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
А какой смысл в этом паразитирующем на недалёком прошлом объединении! Им настроили всей страной промышленность и научные центры во времена союза и создали базу довольно устойчивую жизнедеятельности! Но это опять же благодаря тем кого они возненавидели! И вот теперь этот базис разрушен уже твердо можно сказать! Иллюзии развеяны почти окончательно! Зараза засевшая в головах обанкротилась! И что теперь!? Нет прошлого не будет и будущего несмотря на прирезанные земли от доброты душевной они их не заслужили даже!
Ответить
1 м.
Евгений Рудаков
Украины никогда не было на Руси и... никогда не будет!.. чтобы не сочиняли безмозглые укросочиналы. На том стояла и стоять будет Православная Русская Земля, - Во имя отца и сына, и святаго духа... Аминь. Евг. Р-Р.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии