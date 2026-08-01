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Украина должна исчезнуть

Отрывки  из  новой статьи Ростислава  Ищенко, который в  своей новой статье  сам  себя  превзошёл.Надо иметь в виду, что независимость свалилась на Украину нежданной-негаданной, ненужной.

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Комментарии
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vagas Karlito
А какой смысл в этом паразитирующем на недалёком прошлом  объединении! Им настроили  всей страной  промышленность и научные центры во времена  союза и создали базу   довольно устойчивую жизнедеятельности! Но это опять же благодаря тем кого они возненавидели! И вот теперь этот базис разрушен уже твердо можно  сказать! Иллюзии развеяны почти окончательно!  Зараза засевшая в головах обанкротилась! И что теперь!?  Нет прошлого   не будет и будущего несмотря на  прирезанные земли от доброты душевной  они их не заслужили даже!
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1 м.
Евгений Рудаков
Украины никогда не было на Руси и... никогда не будет!..  чтобы не сочиняли безмозглые укросочиналы. На том стояла и стоять будет Православная Русская Земля, - Во имя отца и сына, и святаго духа... Аминь. Евг. Р-Р.
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1 м.