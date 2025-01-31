Сорвали переброску сил. Пилоты боевого вертолёта Ми-28 нарушили коварные планы ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Боевой экипаж вертолёта ВКС России успешно ударил по украинскому подразделению в Курской области.Русский экипаж боевого вертолёта Ми-28НМ ударом авиационных ракет ликвидировал бронированную технику и личный состав противника по Курском.
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