Дополнительный участок МСД на юге Москвы будет открыт в 2026 году - Собянин

Москва продолжает работать над улучшением транспортного сообщения разных районов города. Сейчас ведется строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД), благодаря которому поездки через юг столицы станут еще короче и комфортнее.
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