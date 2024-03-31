Врач Парецкая объяснила, в какой кружке кофе будет самым вкусным

Вы обращали внимание, насколько быстро остывает ваш кофе и как сильно меняется его вкус? Хотелось бы вам сохранить аромат и вкус напитка подольше? Уже давно доказано: тот материал, из которого сделана посуда для утреннего (и не только) кофе, напрямую может влиять на вкус напитка.
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