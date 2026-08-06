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Ради новой роли: 17-летняя дочь Сергея Жукова побрилась налысо

Ради новой роли: 17-летняя дочь Сергея Жукова побрилась налысо

17-летняя Вероника Жукова, дочь солиста группы «Руки Вверх!», кардинально сменила имидж. В соцсетях девушка опубликовала кадры, на которых позирует с полностью бритой головой.

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