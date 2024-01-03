Запашный: автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов умер на 41-м году жизни

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.