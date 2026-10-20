С 1 октября в России действуют обновленные правила государственного земельного контроля. В Управлении Росреестра Подмосковья сообщили, что ведомство теперь может активнее использовать беспилотники, автоматическую фото- и видеосъемку, а также данные с авиационных и космических аппаратов для выявления возможных нарушений.
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