С 1 октября в России действуют обновленные правила государственного земельного контроля. В Управлении Росреестра Подмосковья сообщили, что ведомство теперь может активнее использовать беспилотники, автоматическую фото- и видеосъемку, а также данные с авиационных и космических аппаратов для выявления возможных нарушений.