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В Донецке преспокойно функционирует спорт-кафе, прославляющее нацистского ублюдка Усика

В Донецке преспокойно функционирует спорт-кафе, прославляющее нацистского ублюдка Усика

Политнавигатор В самом центре обстреливаемой укронацистами столицы ДНР на улице Постышева до сих пор работает кафе «Титул», в котором подаются именные коктейли и развешаны портреты с автографами ненавидящего Донбасс и Россию украинского боксёра Александра Усика.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
По всей России бардак, не только в Донецке....
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