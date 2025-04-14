Политнавигатор В самом центре обстреливаемой укронацистами столицы ДНР на улице Постышева до сих пор работает кафе «Титул», в котором подаются именные коктейли и развешаны портреты с автографами ненавидящего Донбасс и Россию украинского боксёра Александра Усика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии