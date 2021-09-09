ЛДПР требует отмены пенсионной реформы

АртемПолитикаЛДПР требует отмены пенсионной реформыПартия ЛДПР голосовала против повышения пенсионного возраста. .Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьJnas LevisonВот болтун Госдурильника, ведь ваша партия голосовала за принятия закона о повышении пенсионного возраста, а сейчас врёт что не голосовала! И вот такие болтуны "сидят" в этом Госдурильнике десятилетиями и никакого толку от них! Вопрос: а нужны ли они нам!?Рожденный СССРЛДПР. За - 1. Против - 39.Виктор Козодоевон же голосовал за нее, чума она и в африке чумаЭдуард КосовскийВ ГД фсе пи...даболы, кого не послушай. Как они во власть попадают???Геннадий БережновО какой реформе идёт речь? Добавили срок и это всё, где тут реформа? Где только не набирают партии в свои списки. И это есть голосование?Рожденный СССРТрепло Вольфович. Клоун при дворе. Иной раз скажет что-то разумное, но кто его слушает?!?А2Александр 24Странно,но ни одна партия почему-то не выдвинула требование о полной ликвидации самого ПФР,как гнойного нарыва на теле общества. Вся пенсионная реформа и была затеяна из-за того,что этой громадной надстройке банально не стало хватать денег на своё очень безбедное существование.Зоя КопаньНу раз они предлагают отменить пенсионную реформу(хотя это популисткое заявление) ,то пускай и призывают к гендерному равенству ( мужчины у нас в стране не доживают до пенсии ,выступление Голиковой) и сделать пенсию для всех в 55-60 лет и все! И еще бы , уже бы Я предложила передать полномочия ПФР в военное ведомство для начисления всех пенсий(у них там порядок), тогда хотя бы будем знать что избыточные средства идут на оборону нашей страны , а не в карманы чиновников ,а все "дворцы" ПФР отдать под детские дома творчества!Зоя КопаньХотя насчет пенсионной реформы ,наша страна была самой последней кто принял эту пенсионную реформу ,позже Белоруссии и Окраины!Viktor MyskovПутин заявил, что не отменит преступную приватизацию.Alexander IvanovichНапоминаю: ЕдРо и ЛДПР 100% свих депутатов проголосовали "ЗА!!!" "пенсионную реформу". И вдруг перед "выборами" Бисковитый бормочет об отмене того, за что он и его партия проголосовали единогласно! pr-астыРожденный СССРЛДПР. За - 1, 39 -против.ПавелИ кто то ведь верит этому политическому извращенцу.Сергей Федосеевжирик родился хохол заплакал..он далеко не дурак..Александр ЛагуткинЧто-то я не помню, чтобы этот вечный политический клоун голосовал против пенсионной реформы!Галина ЕмельяноваГоспода-товарищи, выборы впереди! Думайте сами, решайте сами: доверять - не доверять....Аркадий ШацкийЖириновский не всегда говорит то что думает, иногда он озвучивает планы Кремля.Николай ХоменкоЭто наглый, отвратительный лицемер, подлец и иуда, и кто слушает эту тварь?Сергей ШендоВ ЛДПР не голосовали 39 депутатов из 40. За проголосовал депутат Юрий Волков.Рожденный СССРЧтоб он сдох в мучениях...И осиновый кол в его поганую яму!Сергей Шендоты что контуженный?Рожденный СССРНаверное не более, чем ты. Так вот, я про Юрика Волкова...и про всех, кто голосовал за повышение пенсионного возраста. Как сказал бы снайпер: «И рука не дрогнула бы, и совесть не мучила бы...»Сергей Шендосходи в депутаты, проголосуй как надоКомментировать
Свежие комментарии