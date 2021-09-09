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ЛДПР требует отмены пенсионной реформы

ЛДПР требует отмены пенсионной реформы

Партия ЛДПР голосовала против повышения пенсионного возраста. .

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Jnas Levison
Вот болтун Госдурильника, ведь ваша партия голосовала за принятия закона о повышении пенсионного возраста, а сейчас врёт что не голосовала! И вот такие болтуны "сидят" в этом Госдурильнике десятилетиями и никакого толку от них! Вопрос: а нужны ли они нам!?
Рожденный СССР
ЛДПР. За - 1. Против - 39.
Виктор Козодоев
он же голосовал за нее, чума она и в африке чума
Эдуард Косовский
В ГД фсе пи...даболы, кого не послушай. Как они во власть попадают???
Геннадий Бережнов
О какой реформе идёт речь? Добавили срок и это всё, где тут реформа? Где только не набирают партии в свои списки. И это есть голосование?
Рожденный СССР
Трепло Вольфович. Клоун при дворе. Иной раз скажет что-то разумное, но кто его слушает?!?
Александр 24
Странно,но ни одна партия почему-то не выдвинула требование о полной ликвидации самого ПФР,как гнойного нарыва на теле общества. Вся пенсионная реформа и была затеяна из-за того,что этой громадной надстройке банально не стало хватать денег на своё очень безбедное существование.
Зоя Копань
Ну раз они предлагают отменить пенсионную реформу(хотя это популисткое заявление) ,то пускай и призывают к гендерному равенству ( мужчины у нас в стране не доживают до пенсии ,выступление Голиковой) и сделать пенсию для всех в 55-60 лет и все! И еще бы , уже бы Я предложила передать полномочия ПФР в военное ведомство для начисления всех пенсий(у них там порядок), тогда хотя бы будем знать что избыточные средства идут на оборону нашей страны , а не в карманы чиновников ,а все "дворцы" ПФР отдать под детские дома творчества!
Зоя Копань
Хотя насчет пенсионной реформы ,наша страна была самой последней кто принял эту пенсионную реформу ,позже Белоруссии и Окраины!
Viktor Myskov
Путин заявил, что не отменит преступную приватизацию.
Alexander Ivanovich
Напоминаю: ЕдРо и ЛДПР 100% свих депутатов проголосовали "ЗА!!!" "пенсионную реформу". И вдруг перед "выборами" Бисковитый бормочет об отмене того, за что он и его партия проголосовали единогласно! pr-асты
Рожденный СССР
ЛДПР. За - 1, 39 -против.
Павел
И кто то ведь верит этому политическому извращенцу.
Сергей Федосеев
жирик родился хохол заплакал..он далеко не дурак..
Александр Лагуткин
Что-то я не помню, чтобы этот вечный политический клоун голосовал против пенсионной реформы!
Галина Емельянова
Господа-товарищи, выборы впереди! Думайте сами, решайте сами: доверять - не доверять....
Аркадий Шацкий
Жириновский не всегда говорит то что думает, иногда он озвучивает планы Кремля.
Николай Хоменко
Это наглый, отвратительный лицемер, подлец и иуда, и кто слушает эту тварь?
Сергей Шендо
В ЛДПР не голосовали 39 депутатов из 40. За проголосовал депутат Юрий Волков.
Рожденный СССР
Чтоб он сдох в мучениях...И осиновый кол в его поганую яму!
Сергей Шендо
ты что контуженный?
Рожденный СССР
Наверное не более, чем ты. Так вот, я про Юрика Волкова...и про всех, кто голосовал за повышение пенсионного возраста. Как сказал бы снайпер: «И рука не дрогнула бы, и совесть не мучила бы...»
Сергей Шендо
сходи в депутаты, проголосуй как надо

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