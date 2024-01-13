Разработчики блокчейна Base обозначили дату перехода тестнета на Sepolia

Сеть второго уровня Coinbase, работающая под брендом Base, сообщила о готовности переноса тестнета. В момент запуска тестовая сеть была реализована на Goerli, «старом» варианте тестового полигона Ethereum.
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