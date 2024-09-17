В Секретной службе заявили, что подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял

Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не стрелял и при этом не был в состоянии видеть политика, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Секретной службы Рональд Роу.
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