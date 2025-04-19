ВС России поразили склады боеприпасов и пункты дислокации ВСУ в 142 районах

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, сообщили в Минобороны.
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