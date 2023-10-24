Источник: новым тренером «Шахтера» станет Пушич

52-летний Марино Пушич станет новым главным тренером «Шахтера». Известный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что новым главным тренером донецкого «Шахтера» станет малоизвестный специалист Марино Пушич.
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