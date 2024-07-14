«Не бойтесь»: Жуков заставил фанатов сделать самое нелепое движение 1990-х годов

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков во время выступления на VK Fest устроил масштабный флешмоб. Он попросил поклонников вместе с ним сделать «самое дурацкое движение, которое было популярно в 1990-е годы».
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