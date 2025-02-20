Компиляция шейдеров в Unreal Engine 5 требует ручной доработки от разработчиков Но...

Компиляция шейдеров в Unreal Engine 5 требует ручной доработки от разработчиковНовая версия системы компиляции шейдеров в Unreal Engine 5, которая должна избавлять игры от статтеров из-за их подгрузки, требует дополнительной работы от разработчиков для правильной работы.