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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Компиляция шейдеров в Unreal Engine 5 требует ручной доработки от разработчиков Но...

Компиляция шейдеров в Unreal Engine 5 требует ручной доработки от разработчиков Но...

Компиляция шейдеров в Unreal Engine 5 требует ручной доработки от разработчиковНовая версия системы компиляции шейдеров в Unreal Engine 5, которая должна избавлять игры от статтеров из-за их подгрузки, требует дополнительной работы от разработчиков для правильной работы.

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