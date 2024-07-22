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Закон, порядок, государство

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Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Днепр» уничтожают противника на правом берегу Днепра

Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Днепр» уничтожают противника на правом берегу Днепра

Личный состав самоходной батареи 2С1 «Гвоздика» нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ.

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