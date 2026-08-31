«Ну что, победили? Мы одну ракету им, они нам двести». Одесситка о войне: «Нужно будет уезжать» (ВИДЕО)

«Ну что, победили? Мы одну ракету им, они нам двести»: одесситка жалуется на отсутствие продуктов в супермаркетах и опасается роста цен из-за российских ударов.
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