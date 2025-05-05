Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    В 1996 году люди в самом нашем правительстве распродавали все секреты налево и направо. И многие продолжают благоденс...Российский развед...
  • Владимир Тимошков
    Способ один уничтожать всех до одного. Пленных не брать. Жалко вахобитов - отправляйте в чуркестан эшэлонами!Силантьев: после ...
  • Горыныч
    Рожу то зачем замазывать?Врачи в Махачкале...

Губернатор Андрей Травников поручил продолжить усиленную профилактическую противопожарную работу в регионе

Губернатор Андрей Травников поручил продолжить усиленную профилактическую противопожарную работу в регионе

В правительстве Новосибирской области обсудили вопросы, связанные с ландшафтными пожарами в регионе.На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников акцентировал внимание его участников на то, что необходимо сделать всё, чтобы не допустить возникновение ландшафтных пожаров в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх