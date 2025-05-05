Губернатор Андрей Травников поручил продолжить усиленную профилактическую противопожарную работу в регионе

В правительстве Новосибирской области обсудили вопросы, связанные с ландшафтными пожарами в регионе.На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников акцентировал внимание его участников на то, что необходимо сделать всё, чтобы не допустить возникновение ландшафтных пожаров в регионе.