Губернатор Андрей Травников поручил продолжить усиленную профилактическую противопожарную работу в регионе

В правительстве Новосибирской области обсудили вопросы, связанные с ландшафтными пожарами в регионе.На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников акцентировал внимание его участников на то, что необходимо сделать всё, чтобы не допустить возникновение ландшафтных пожаров в регионе.
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