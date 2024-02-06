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Главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну

Главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) вынужден покинуть страну из-за решения властей не продлевать ему вид на жительство (ВНЖ).

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