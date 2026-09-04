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Основатель Palantir залег на дно в Аргентине из-за возможного техноапокалипсиса

Основатель Palantir залег на дно в Аргентине из-за возможного техноапокалипсиса

www.globallookpress.com/Ron Sachs/ZUMAPRESS.com Тревожные истории про потерю контроля над искусственным интеллектом сформировали целую волну протеста, направленную в сторону главных бенефициаров – создателей нейросетей.

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