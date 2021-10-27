Вильнюс продолжает войну с памятниками – теперь писателям

Памятников писателям в Литве мало, но и те скоро закончатся Литва, как и другие страны Балтии, давно объявила войну памятникам и монументам, посвящённым советским воинам-освободителям.
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