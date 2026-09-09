🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — политолог Михаил Павлив «Кое-кто на Западе полагает, что это колибри, но наши учёные уверенно опознали в них диких уток», — шутил когда-то Ефим Шифрин, выступая в образе искусствоведа.