🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — политолог Михаил Павлив «Кое-кто на Западе полагает, что это колибри, но наши учёные уверенно опознали в них диких уток», — шутил когда-то Ефим Шифрин, выступая в образе искусствоведа.
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